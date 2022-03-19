«Локомотив» одержал непростую волевую победу в Грозном, минимально обыграв «Ахмат»

Перед игрой «Ахмат» и «Локомотив» делили 6-ю строчку в турнирной таблице, и в итоге успех позволял одной из команд занять её единолично. Неудивительно, что борьба соседей получила ожесточённой, и что приятно – голевой.

Футболисты «Ахмата» с конца прошлого года набрали, казалось, потрясающий ход, вплотную подобравшись к группе лидирующих команд, но в последних матчах команда сдала, не добрав приличное количество очков в матче с далеко не самыми сильными «Уралом» и «Рубином». «Локомотив» тоже находится в некой неопределённости после отъезда главного тренера, и последние поединки тоже не дают болельщикам поводов для радости. Разгромно проиграв в Кубке «Енисею» и минимально уступив в дерби ЦСКА, железнодорожники с трудом вырвали победу у замыкающих таблицу «Химок».

Однако, отчётный матч давал неплохую возможность для каждой из команд начать новую успешную серию, учитывая положительный результат в матче с прямым конкурентом в турнирной таблице. Игра в Грозном началась ударно – с жёлтой карточки Швеца уже на второй минуте матча. Стало понятно, что поединок получится жарким, интересным, а возможно и голевым. Футболисты не разочаровали.

«Локомотив» начал агрессивнее, но первый опасный момент создали всё-таки хозяева. Бериша отлично отыграл в центр штрафной площади на Уткина, который из выгодной позиции не смог попасть в створ ворот Худякова. Следом гостям сразу удалось счёт открыть. Артём Тимофеев в безобидной ситуации подарил мяч сопернику, Изидор с левого фланга выполнил диагональный перевод в штрафную на Жемалетдинова, и Рифат эффектно подрезал мяч над вышедшим из рамки голкипером.

Казалось, «Локомотив» после такого успеха наладил контроль над игрой, но тем не менее, «Ахмату» удалось в скором времени счёт сравнять. Едвай не смог прервать подачу Уткина, в итоге на ворота Худякова вышел Александр Трошечкин и технично переиграл вратаря гостей. Это гол заметно воодушевил футболистов «Ахмата», которые активнее стали атаковать, больше времени проводя на половине поля соперника. Как таковых опасных моментов не было, но под самый занавес тайма хозяевам удалось выйти вперёд. Даниил Уткин в очередной раз красиво исполнил штрафной, поразив «вратарский» угол ворот Худякова.

На второй тайм игроки «Локомотива» вышли с гораздо большим желанием, и если с первой попытки Изидор переиграть Гудиева не смог, то через пару минут отлично сыграл в стенку с Кухтой и уверенно переиграл голкипера грозненской команды. Прошло меньше десять минут, и москвичи уже вышли вперёд. Жемалетдинов выполнил угловой, навесив на ближнюю штангу, где Ян Кухта сыграл на опережение, поразив ближний угол ворот соперника.

Ситуация перевернулась, и теперь уже игроки «Ахмата» активно пошли вперёд, но атакующие действия у хозяев поля заметно разладились. Опасных моментов у ворот Худякова не было, а те немногочисленные удары, которые всё-таки наносились, цели не достигали. «Локомотив» в концовке встречи ответил опасной контратакой с неточным ударом Тикнизяна, а «Ахмат» всё же наиграл на опасный удар Трошечкина, с которым в прыжке эффектно справился Худяков.

Андрей СЕРГЕЕВ