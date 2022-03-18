Что ждёт российские клубы в ближайшей перспективе

В связи с текущими обстоятельствами российский футбол столкнулся с серьёзными экономическими проблемами. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как теперь будут выпутываться отечественные клубы.

В России все столкнулись с серьёзными экономическими сложностями, которые стали следствием последних событий. Естественно, это прямым образом отразилось на футболе. Уже сообщалось, что Сергей Галицкий и Леонид Федун потеряли большие суммы денег, а также лишились доступа к средствам, которые хранили за рубежом. ЦСКА попал под санкции как клуб, присоединившись к «Ахмату» в этом статусе. Из-за ограничений платежей в валюте российские клубы столкнулись с проблемами получения денежных средств от иностранных команд за трансферы футболистов («Вест Хэм» пока не понимает, как провести транш «армейцам» за Николу Влашича). Могут возникнуть проблемы также с получением призовых от УЕФА за участие в еврокубках. При этом сейчас наши клубы в принципе отстранены от участия в международных турнирах, и если запрет снят не будет, то это лишит выплат в будущем. Как известно, призовые от еврокубков всегда были важной статьёй дохода.

Помимо этого, не стоит забывать, что у российских клубов летом появится ещё одна проблема. На лето намечено внедрение системы Fan ID, что потребует существенных финансовых вливаний на установку системы. Кроме того, клубы рискуют потерять в доходах из-за протеста фанатов. Сейчас это уже на себе ощущает «Спартак», который значительно недобрал в посещаемости матчей против ЦСКА и «Краснодара».

Все клубы очень озабочены текущей ситуацией, из-за чего появляется множество различных предложений. Кто-то предлагает зафиксировать курс валюты (для трудовых контрактов, которые не привязаны к рублю), кто-то предлагает в принудительном порядке сократить зарплаты и так далее.

На самом деле, кажется, что как раз какого-то глобального регулирования не требуется. Практика показывает, что рынок регулирует себя лучше, чем искусственные подачки и субсидии. Известно, что в России большинство клубов так или иначе финансируются из бюджета. Есть множество историй, когда из-за этого команды отказывались от интересных коммерческих проектов, так как в них не было нужды. Зачем мучиться и зарабатывать самостоятельно, когда можно запросить нужную сумму из бюджета?

Если сейчас начать субсидировать клубы, искусственно их поддерживать, то едва ли из этого что-то выйдет. А главное – зачем? Без Лиги чемпионов и других еврокубков наш футбол становится продуктом внутреннего пользования. Вряд ли для этих целей нужны Малком, Языджи, Николсон, Кухта и остальные. Легионеры нужны были, чтобы быть конкурентоспособными на международной арене. Если УЕФА не снимет ограничений с российских клубов, то все сильные легионеры из России уедут, надо это понимать. Думается, что и сильные отечественные футболисты попробуют устроиться в иностранных чемпионатах, чтобы иметь возможность играть в еврокубках.

Наши клубы будут сокращать свои расходы естественным путем и пытаться жить по средствам. Им придётся развивать и растить футболистов, искать мелких спонсоров, бороться за болельщиков. Какие-то клубы не смогут выжить и вылетят в ФНЛ или ФНЛ-2. Однако их места займут те, кто смогут выживать и себя обеспечивать. Это пойдёт лишь на пользу нашему футболу. Мы давно говорили, что надо убирать госфинансирование из спорта, и, кажется, это будет сделано таким насильственным способом. Если получится, то клубы станут сильнее к моменту, когда все ограничения будут сняты.

Роман Андреев