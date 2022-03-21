Талалаев собирается найти «крысу», которая слила прессе информацию о конфликте с Семёновым

Тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал конфликт с защитником Андреем Семёновым.

Талалаев сказал «Спорт-Экспрессу», что это всё рабочие моменты, которые не стоит обсуждать в прессе. Наставник «Ахмата» отметил, что это сложно назвать конфликтом, так что ничего страшного не произошло. Тренер добавил, что собирается найти «крысу», которая слила прессе всю эту информацию.

Напомним, что до этого в прессе сообщалось о том, что Талалаев оштрафовал Андрея Семёнова на полмиллиона рублей и лишил капитанской повязки после ошибки защитника в матче с «Локомотивом».