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Талалаев собирается найти «крысу», которая слила прессе информацию о конфликте с Семёновым

21 Марта 2022 • 09:12 Комментировать
Ахмат
2:3
Локомотив Москва
окончен

Тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал конфликт с защитником Андреем Семёновым.

Талалаев сказал «Спорт-Экспрессу», что это всё рабочие моменты, которые не стоит обсуждать в прессе. Наставник «Ахмата» отметил, что это сложно назвать конфликтом, так что ничего страшного не произошло. Тренер добавил, что собирается найти «крысу», которая слила прессе всю эту информацию.

Напомним, что до этого в прессе сообщалось о том, что Талалаев оштрафовал Андрея Семёнова на полмиллиона рублей и лишил капитанской повязки после ошибки защитника в матче с «Локомотивом».

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Андрей Талалаев Андрей Семёнов Ахмат
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