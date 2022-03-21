В «Ахмате» опровергли конфликт между Талалаевым и Семёновым

Представители грозненского «Ахмата» опровергли слухи о том, что между защитником Андреем Семёновым и тренером Андреем Талалаевым есть конфликт.

Пресс-служба грозненского клуба сказала «Спорт-Экспрессу», что это всё явная дезинформация, но не очень понятно, кому это было нужно. Напомним, что до этого сам Андрей Талалаев рассказал о том, что никакого конфликта не было, но он собирается найти «крысу», которая слила подобную информацию журналистам.

До этого в прессе появились слухи о том, что Талалаев лишил Семёнова капитанской повязки и оштрафовал на крупную сумму после ошибки защитника в поединке с «Локомотивом».