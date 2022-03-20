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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Изидор — о победе над «Ахматом»: «Поддержка трибун помогла нам переломить игру»

20 Марта 2022 • 12:49 Комментировать
Ахмат
2:3
Локомотив Москва
окончен

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 22-го тура РПЛ (3:2).

21-летний футболист отдал должное сопернику, назвав «Ахмат» очень агрессивным соперником. Однако отметил, что «Локомотив» не позволил сопернику реализовать план на игру.  

«После первого тайма мы были разочарованы, но во второй 45-минутке поменяли стиль игры, стали больше атаковать, и смогли победить», цитирует Изидора официальный сайт «Локомотива».

Также нападающий поблагодарил болельщиков железнодорожников, которые приехали с командой в Грозный. Француз считает, что именно поддержка трибун помогла красно-зелёным переломить ход встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ахмат
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