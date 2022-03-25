Плутник – о продаже «Локомотива»: «Бред, да и только»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник отреагировал на новость о продаже команды.

«Ребят, ну это полная чушь. 100 акций, а воплей-то развели. Такие документы за один день не принимаются, их иногда согласовывают годами. В общем, к санкциям это никакого отношения не имеет. Бред, да и только», - приводит слова Плутника телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Ранее на официальном сайте правительства появилось распоряжение о продаже 100 акций «Локомотива», что составляет 0,0015% доли от клуба.