Кухта не хочет покидать «Локомотив»

Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты рассказал «Спорт-Экспрессу» о желании футболиста играть в России.

По словам агента, чешский форвард счастлив в «Локомотиве» и абсолютно всем доволен. Мартинович заявил, что сейчас футболист думает о выступлении в национальной сборной.

Ян Кухта перешел в «Локо» зимой этого года из «Славии». За железнодорожников он провел три матча, в которых забил два гола и отдал голевую передачу.

Чехия сыграет в стыковом турнире за право участвовать на чемпионате мира 2022 года против Швеции. Эта встреча состоится 24 марта. Победитель этой пары встретится с Польшей 29 марта.