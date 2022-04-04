Мостовой считает, что сейчас подходящее время для продажи Ларссона

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможной продаже форварда Джордана Ларссона в АИК.

В интервью «Чемпионату» Мостовой сказал, что так как футболист очень мало играет за команду, его можно отпускать. Мостовой считает, что причина плохого выступления шведского футболиста заключается не в самом игроке, а в частой смене тренеров.

Ранее шведские СМИ сообщили об интересе к 24-летнему Ларссону. В нынешнем сезоне в текущем сезоне он сыграл за «красно-белых» 23 матча во всех турнирах и ему удалось поразить ворота соперников два раза. Его трансферная стоимость оценивается в 11 млн евро.