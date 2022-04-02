Бышовец поделился ожиданиями от дерби между «Локомотивом» и «Спартаком»

Известный российский специалист Анатолий Бышовец поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего столичного дерби между «Локомотивом» и «Спартаком».

Бышовец сказал «Чемпионату», что шансы на победу у команды примерно равные. Опытный специалист отметил, что «Спартак» посильнее выглядит в атаке, но подопечным Паоло Ваноли явно не хватает баланса между нападением и обороной. Тренер добавил, что «железнодорожники», скорее всего, будут играть от обороны.

Напомним, что дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.