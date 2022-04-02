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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец поделился ожиданиями от дерби между «Локомотивом» и «Спартаком»

02 Апреля 2022 • 10:51 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
3.55 3.35 2.15
Через 8 ч. 3 мин.

Известный российский специалист Анатолий Бышовец поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего столичного дерби между «Локомотивом» и «Спартаком».

Бышовец сказал «Чемпионату», что шансы на победу у команды примерно равные. Опытный специалист отметил, что «Спартак» посильнее выглядит в атаке, но подопечным Паоло Ваноли явно не хватает баланса между нападением и обороной. Тренер добавил, что «железнодорожники», скорее всего, будут играть от обороны.

Напомним, что дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Анатолий Бышовец Российская Премьер-Лига
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