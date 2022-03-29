Стало известно, кто рассудит столичное дерби между «Спартаком» и «Локомотивом»

Стали известны арбитры, которые будут обслуживать предстоящие поединки 23-го тура Российской Премьер-лиги.

Центральную встречу тура между «Локомотивом» и «Спартаком» будет обслуживать судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать одному из самых известных российских судей будут ассистенты Максим Гаврилин и Игорь Демешко. За VAR будут отвечать Павел Шадыханов и Алексей Лунёв.

Напомним, что столичное дерби между «железнодорожниками» и «красно-белыми» состоится второго апреля. Матч начнётся в 19.30 по московскому времени.