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Гендиректор «Спартака» об отказе играть против «Локомотива»: «Поле травмоопасно»

02 Апреля 2022 • 20:03 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Спартак Москва
3.55 3.35 2.15
1-й тайм
Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал позицию своего клуба насчёт того, что игроки отказываются выходить на поле на дерби против «Локомотива».
 
«В том состоянии поля, которое сейчас есть, мы против играть. Поле травмоопасно. Если «Локомотив» почистит поле, то с большой натяжкой можно играть», – заявил Мележиков.
 
Напомним, что ранее матч, который должен был пройти на «РЖД Арене», перенесли с 19:30 до 20:00. РФС также сообщил, что на поединке не будет работать линия определения офсайда. В данный момент пока нет информации насчёт того, будет ли матч сыгран.
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Евгений Мележиков
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