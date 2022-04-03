Рыбус не пожелал сказать что-либо приятное и ободряющее народу России

Вот уже пять лет выступающий в составе московского «Локомотива» Мацей Рыбус не испытывает теплых чувств к России и населяющим ее людям. Или, по крайней мере, панически боится демонстрировать подобные чувства. В этом имел возможность убедиться известный репортер Андрей Панков, который обратился к Рыбусу и поздравил его в качестве игрока польской сборной с выходом на чемпионат мира.

Рыбус, который до «Локомотива» успел поиграть еще и в «Тереке», поздравления принял, однако когда Панков попросил его адресовать пару-тройку слов народу России, свернул разговор, отказавшись продолжать общение. Что еще раз показывает, под каким жестким прессингом и «колпаком» вынуждены существовать футболисты, представляющие «самое свободное и открытое общество в мире».