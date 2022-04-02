Салихова о проведении матча «Локомотив» – «Спартак»: «Это варварство»

Гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о своём отношении к проведению матча «Локомотив» – «Спартак», который начался с часовым опозданием из-за погодных условий – снегопада.

«Это варварство играть в таких погодных условиях. Футбольные власти и те, кто принимают решения, абсолютно не заботятся о здоровье футболистов», – заявила Салихова в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

На текущий момент счёт в матче не открыт. Прямую текстовую трансляцию встречи вы можете смотреть на нашем портале.