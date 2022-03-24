Анзор Кавазашвили: «Свинов сглупил и подумал, что он придет и Селихова через месяц-два посадят в запас»

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил переход Ильи Свинова в московский «Спартак», заявив, что вратарь совершил ошибку.

Кавазашвили уверен, что своим переходом в «Спартак» Свинов угробил карьеру. При этом, стоит отметить, что часть вины Кавазашвили переложил на тех, кто советовал Илье совершить данный переход.

«Видимо, Свинов сглупил и подумал, что он придет и Селихова через месяц-два посадят в запас», – посетовал спикер в интервью Sport24.

Также бывший вратарь сборной СССР выразил мнение, что у Свинова было довольно много предложений от других клубов РПЛ, но он ими не воспользовался.