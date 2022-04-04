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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Белоголовцев назвал Федуна и Зарему виновными в возможном вылете «Спартака» в ФНЛ

04 Апреля 2022 • 16:19 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

Болельщик московского «Спартака», актёр Сергей Белоголовцев назвал нынешнее руководство «Спартака» виновным в возможном вылете команды в ФНЛ.

«Ничего удивительного не будет, если «Спартак» сыграет переходные матчи. Если вылетит команда, конечно, – это вина руководства: постоянно смена тренеров, чехарда, скандалы. Конечно, главным виноватым будет руководство, Леонид Арнольдович и его чудесная жена, всё на их совести», – сказал Белоголовцев Metaratings.ru.

После 23 матчей в нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» занимает 10-е место, набрав 27 очков. После ничьи в матче «Сочи» и «Зенита» красно-белые официально лишились математических шансов на чемпионство. От зоны вылета и стыковых матчей команду Паоло Ваноли отделяет 6 очков (у «Урала», «Химок», тульского «Арсенала» и «Уфы», идущих в таблице с 13-го по 16-е место, по 21 очку).

2 апреля «Спартак» в гостях уступил «Локомотиву» (0:1). 10 апреля команда встретится с тульским «Арсеналом».

Федун владеет «Спартаком» с 2004 года. С июня 2021 года его гражданская жена, Зарема Салихова, стала активно появляться в информационной футбольной среде России, начав с резонансного Телеграм-канала, в котором она критиковала работу бывших сотрудников столичного клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Фнл Сергей Белоголовцев РПЛ Зарема Салихова
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