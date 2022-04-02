Уткин: «Спартак» и «Локомотив» точно не будут отсиживаться у своих ворот

Российский журналист и комментатор Василий Уткин рассказал журналистам о том, чего ожидает от предстоящего матча между «Локомотивом» и «Спартаком».

Уткин сказал «ВсёПроСпорту», что зимой обе команды очень прилично усилились в плане атаки, так что теперь у «железнодорожников» есть Изидор и Кухта, а у спартаковцев неплохо играет Шамар Николсон. Комментатор отметил, что команды точно не будут отсиживаться у своих ворот.

Напомним, что дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.