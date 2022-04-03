Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев высказался в интервью «Евро-Футбол.Ру» о победе над «Спартаком» в матче 23-го тура РПЛ.

- «Локомотиву» повезло взять три очка? Один удар в створ ворот за всю игру и гол.

- Да, повезло. Ничейный результат был бы более закономерным.

- Как оцените погодные условия, в которых проходила встреча?

- То, что мы увидели вокруг матча, не соответствовало нашим ожиданиям. Также, как и футболистов. Качество поля, на котором вчера играли команды, не позволяло проводить хитроумные атаки, комбинации. Соперники шли по наименьшему сопротивлению, пытались длинными передачами направлять мяч на чужую половину поля и там навязывать единоборства. Было много борьбы, много ошибок, что соответствовало тому, в каких условиях проходил матч.

- Какая команда вам больше понравилась по игре?

- «Локомотив». Он быстрее приспособился к этому полю и условиям, и чувствовал себя более комфортно, чем спартаковцы. У железнодорожников больше получалось владеть мячом, особенно в первом тайме. Но разрушать всегда проще. Тем более в таких условиях. Защита не давала возможности атакующим игрокам проявлять свои лучшие качества.

- Руководство «Спартака» после матча заявило, что будет подавать жалобу на судейство. Есть красно-белым на что обижаться в плане судейства, как считаете?

- В футболе всегда есть на что обижаться. Когда команда выигрывает – она редко обижается и наоборот. «Спартак» это делает, прекрасно осознавая, чем это закончится.

- Что скажете по отмененному голу Промеса? Его отменил ВАР, но перед игрой было объявление, что на матче не будут использоваться офсайдные линии ВАР из-за плохих погодных условий.

- Возможно, в этом есть какая-то закавыка, которая дает основания «Спартаку» об этом говорить. Но представьте обратную ситуацию, если бы такой эпизод случился у ворот «Локомотива». Я не хочу занимать чью-то сторону.

- Нужно ли было показывать красную карточку Бека-Бека за фол на Мартинсе? Игрок «Локомотива» ударил шипами по ноге спартаковцу.

- Ему дали за это желтую карточку. На что тут обижаться? А что касается первого эпизода, если было положение вне игры, ВАР помог это определить. Так что все нормально. Но если «Спартак» хочет подавать протест, пусть подает.

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- Гол «Локомотива» в концовке был неожиданным для вас?

- Конечно. Там допустили ошибку игроки обороны «Спартака», которые неверно заняли позицию. Они не атаковали футболиста соперника и пустили его в середину, откуда, как правило, поражаются ворота. Это тактическая ошибка футболистов «Спартака».

- «Локомотив» в понедельник объявит имя главного тренера. Кого могут назначить, как думаете?

- Скорее всего, это будет кто-то из нынешнего триумвирата наставников, потому что на данном этапе приглашать тренера со стороны, который будет знакомиться с командой и начинать все с начала, я не вижу никакого смысла. «Локомотив» на это не пойдет. Назначат кого-то, кто уже есть в штабе и понятен для всех. Будь то Пашинин или Лоськов или кто-то из иностранных специалистов, которые есть сейчас в команде. Футболистам будет понятно, кому ходить кланяться. Это как поп, который должен быть один в церкви. Так и тренер должен быть один.

Елена Григорьевская