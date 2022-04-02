Литвинов: Игра против «Локомотива» идёт до одного гола

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об итогах стартовой половины поединка с «Локомотивом». К перерыву счёт не открыт.

«Самое сложное контролировать мяч низом. Лишний раз стараемся сыграть попроще, особенно сзади. Это меняет картину игры. Самое главное сейчас – не терять концентрацию. Игра будет до ошибки, до одного гола», - отметил он в комментарии «Матч ТВ».