«Самое сложное контролировать мяч низом. Лишний раз стараемся сыграть попроще, особенно сзади. Это меняет картину игры. Самое главное сейчас – не терять концентрацию. Игра будет до ошибки, до одного гола», - отметил он в комментарии «Матч ТВ».
Литвинов: Игра против «Локомотива» идёт до одного гола
|Локомотив Москва
|Спартак Москва
|3.55
|3.35
|2.15
2-й тайм
Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об итогах стартовой половины поединка с «Локомотивом». К перерыву счёт не открыт.
Оценить новость
Бонусы букмекеров
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
|окончен
|Крылья Советов
|1:2
|Уфа
|окончен
|Арсенал Тула
|0:0
|Ахмат
|окончен
|Ростов
|1:2
|Нижний Новгород
|1.73 3.55 5.30
|Идет 82 минута
|Локомотив Москва
|0:0
|Спартак Москва
|3.55 3.35 2.15
|03.04 14:00
|Краснодар
|...
|Динамо Москва
|3.85 3.55 2.01
|03.04 16:30
|ЦСКА Москва
|...
|Урал
|1.46 4.70 7.00
|03.04 19:00
|Сочи
|...
|Зенит
|4.30 3.65 1.88
Новости
Сегодня, 02 Апреля
Рекомендуем