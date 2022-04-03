Волейболист Спиридонов: «Спартак не заслуживал поражения»

Российский волейболист и болельщик московского «Спартака» Алексей Спиридонов поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ, в котором красно-белые уступили «Локомотиву» (0:1).

Спиридонов остался недоволен судейством, заявив, что мяч Квинси Промеса, отменённый из-за офсайда, был бы засчитан, если такой же гол забил бы игрок «Локомотива».

«Давайте будем объективны. В первом тайме судья мог показать красную карточку, но не в случае со «Спартаком». В эпизоде с голом Промеса по видеокартинке был очевидный офсайд, но в этом матче не было ВАР на линии офсайда. Я не удивился бы, если бы такой гол засчитали «Локомотиву», — приводит слова Спиридонова «Спорт-Экспресс».

Волейболист считает, что «Спартак» заслужил в этом матче ничью, а также посетовал на не самый лучший отрезок красно-белых в российском чемпионате после зимней паузы (одна победа в пяти сыгранных матчах).

После 23 туров подопечные Паоло Ваноли 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 27 набранных очков.