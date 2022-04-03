Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак»

Голландский полузащитник «Спартака» Куинси Промес в дерби с «Локомотивом» провёл свой 144-й матч в футболке московской команды в российском чемпионате.

Промес обогнал Дмитрия Аленичева и Дмитрия Ананко, у которых в активе было 143 матча в составе «Спартака» в российских чемпионатах. На данный момент голландский футболист занимает десятую строчку в списке «гвардейцев». Лидером этого списка является Егор Титов, который провёл в составе «Спартака» 324 матча в национальном чемпионате.

Напомним, что в этом сезоне Куинси Промес провёл в РПЛ 18 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами.