Комппер призвал болельщиков «Локомотива» поддержать команду в дерби со «Спартаком»

В преддверии матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» тренер железнодорожников Марвин Комппер призвал болельщиков красно-зелёных поддержать свою команду в этом матче.

«Нам предстоит очень важная игра со «Спартаком» на своём стадионе. Могу вас заверить, что к предстоящему дерби мы подходим с полной концентрацией. Надеюсь, что с вашей поддержкой мы победим!», — приводит слова Комппера пресс-служба «Локомотива» в своём телеграм-канале.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 2 апреля на «РЖД Арене». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

На данный момент «Локомотив» опережает красно-белых в турнирной таблице на 7 очков. При этом железнодорожники провели на один матч меньше.