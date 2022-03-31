Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комппер призвал болельщиков «Локомотива» поддержать команду в дерби со «Спартаком»

31 Марта 2022 • 12:24 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
3.65 3.15 2.15
02.04 19:30

В преддверии матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» тренер железнодорожников Марвин Комппер призвал болельщиков красно-зелёных поддержать свою команду в этом матче.

«Нам предстоит очень важная игра со «Спартаком» на своём стадионе. Могу вас заверить, что к предстоящему дерби мы подходим с полной концентрацией. Надеюсь, что с вашей поддержкой мы победим!», — приводит слова Комппера пресс-служба «Локомотива» в своём телеграм-канале.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 2 апреля на «РЖД Арене». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

На данный момент «Локомотив» опережает красно-белых в турнирной таблице на 7 очков. При этом железнодорожники провели на один матч меньше.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Марвин Комппер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Марта
12:24 · Россия. Премьер-лига
Комппер призвал болельщиков «Локомотива» поддержать команду в дерби со «Спартаком»
12:09 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» надеется на возвращение Абильдгора и Хван Ин Бома
12:08 · Россия. Премьер-лига
Едвай и Моро останутся в России до конца сезона
11:54 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о перспективах защитника «Сочи» Прохина
11:49 · Россия. Премьер-лига
Тимощук попал в аварию по дороге на тренировку «Зенита»
11:37 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о том, кто не сыграет с «Сочи»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Айртон готов подписать контракт с «Фламенго»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Семак: Ни разу не слышал от Ловрена, что он хочет приостановить контракт с «Зенитом»
11:22 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча с «Сочи» 2
11:19 · Россия. Премьер-лига
Рыбус готов сыграть со «Спартаком»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Ловрен вернулся в Россию
11:08 · Россия. Премьер-лига
«Краснодару» могут разрешить заявить трёх нигерийцев из «Краснодара-2»
10:59 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, как «Крылья Советов» будут добираться на матч с «Ростовом»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили уверен, что Дзюба больше не сыграет за сборную России
10:10 · Россия. Премьер-лига
Посол Нигерии посоветовал клубам РПЛ присмотреться к нигерийским игрокам
Все новости
Рекомендуем