Кухта вернулся в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Ян Кухта вернулся в расположение своего клуба, сообщает пресс-служба красно-зелёных.

Ранее форвард привлекался к играм за национальную сборную Чехии, где он провёл два матча: полуфинал стыкового этапа к чемпионату мира против Швеции (0:1) и товарищеский матч с Уэльсом (1:1). В обоих встречах Кухта выходил на поле в стартовом составе.

Напомним, 25-летний нападающий перешёл в «Локомотив» в январе нынешнего года из пражской «Славии». В текущем сезоне РПЛ Кухта провёл три игры, отметившись в них двумя голами и одной результативной передачей.