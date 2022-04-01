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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кухта вернулся в «Локомотив»

01 Апреля 2022 • 11:52 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
3.55 3.25 2.18
02.04 19:30

Нападающий «Локомотива» Ян Кухта вернулся в расположение своего клуба, сообщает пресс-служба красно-зелёных.

Ранее форвард привлекался к играм за национальную сборную Чехии, где он провёл два матча: полуфинал стыкового этапа к чемпионату мира против Швеции (0:1) и товарищеский матч с Уэльсом (1:1). В обоих встречах Кухта выходил на поле в стартовом составе.

Напомним, 25-летний нападающий перешёл в «Локомотив» в январе нынешнего года из пражской «Славии». В текущем сезоне РПЛ Кухта провёл три игры, отметившись в них двумя голами и одной результативной передачей.    

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ян Кухта
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