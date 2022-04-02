Булыкин не видит фаворита в матче «Локомотив» — «Спартак»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России поделился мнением о предстоящем матче 23-го тура РПЛ, в котором железнодорожники примут на своём поле «Спартак».

«Поддержка трибун даёт небольшое преимущество «Локомотиву». Хоть «Спартак» и потерял Айртона, но я считаю, что шансы равны. В этом матче никто не будет решать глобальные задачи в борьбе за высокие места. Надеюсь, что игра получится результативной», — приводит слова Булыкина «РИА Новости».

Бывший футболист также высказался по поводу возможной отставки главного тренера красно-белых Паоло Ваноли. Булыкин не знает, возможно ли увольнение итальянца после матча с «Локомотивом», однако считает, что в нынешнее время качество подготовки резерва, для клубов важнее футбольных задач.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 2 апреля, на «РЖД Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.