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«Локомотив» - «Спартак»: Максименко занял место в воротах гостей

02 Апреля 2022 • 18:40 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
3.55 3.35 2.15
Через 0 ч. -2 мин.

Представляем вашему вниманию стартовые составы на центральный матч 23-го тура, в котором «Локомотив» на «РЖД арене» примет «Спартак». Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян, Марадишвили, Бабкин, Бека Бека, Керк, Изидор, Кухта.

Запасные: Гильерме, Матюнин, Рыбус, Ненахов, Черный, Рыбчинский, Куликов, Петров, Карпукас, Зинович.

«Спартак»: Максименко, Кофрие, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Зобнин, Мартинс, Мозес, Промес, Бакаев, Николсон.

Запасные: Волков, Свинов, Чернов, Рассказов, Жиго, Классен, Игнатов, Пруцев, Денисов, Соболев, Ларссон.

В первом круге команды на «Открытие арене» сыграли вничью 1:1. Тогда голы забивали Джирано Керк и Наиль Умяров.

Текстовую трансляцию можно отслеживать здесь.

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