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Зарема призналась, что уход Айртона из «Спартака» не был запланирован

31 Марта 2022 • 19:34 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
3.55 3.25 2.17
02.04 19:30

Зарема Салихова высказалась об уходе крайнего защитника «Спартака» Айртона во «Фламенго» на правах аренды.

«Уход Айртона никак не входил в спортивную стратегию клуба, как и многое другое. Он не сбежал, как делали другие, а показал себя профессионалом», — цитирует Зарему «Спорт-Экспресс».

24-летний Айртон перешел в «Спартак» зимой 2019 года из бразильского «Флуминенсе» за 7 млн евро. За московский клуб бразилец провел 88 матчей в чемпионате России, забил три гола и отдал 9 результативных передач.

Ранее «Спартак» объявил о том, что футболист воспользовался правом ФИФА приостановить контракт с российским клубом. Айртон будет выступать за «Фламенго» на правах аренды до 31 декабря 2022 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Айртон Зарема Салихова
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