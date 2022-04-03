Кечинов: Бека-Бека мог сломать ногу Перейре, так что это точно красная карточка

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов рассказал журналистам о том, что думает по поводу матча между «красно-белыми» и «Локомотивом».

Кечинов сказал «Спорт-Экспрессу», что играть в подобных условиях вполне можно было. Валерий отметил, что при таком снегопаде было сложно показать какую-то комбинационную игру, так что он не сумел получить удовольствие от такого футбола. Экс-игрок добавил, что полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека мог сломать ногу Мартинсу Перейре, так что арбитр точно должен был показывать французу прямую красную карточку.

Напомним, что «железнодорожники» в итоге одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу Изидора.