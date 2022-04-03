Зарема осталась недовольна судейством в матче между «Локомотивом» и «Спартаком»

Зарема Салихова вновь резко высказалась о работе арбитров. На этот раз супруга владельца «Спартака» осталась недовольна судейством в дерби с «Локомотивом».

Зарема сказала «Спорт-Экспрессу», что Ашот Хачатурянц говорил о стабильности в трактовках, но как тогда он охарактеризует фол Бека-Бека. Салихова отметила, что это опять будет карточка оранжево-апельсинового цвета. Зарема считает, что единственная стабильность проявляется в том, что судьи решают все спорные моменты не в пользу «Спартака».

Напомним, что «красно-белые» в дерби проиграли «Локомотиву» со счётом 0:1. Встречу обслуживал Сергей Карасёв.