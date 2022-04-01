Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился с «Евро-Футбол.Ру» ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком», а также прокомментировал информацию и возможном переходе в стан красно-белых полузащитника Дениса Черышева.

- Кто для вас фаворит в этом матче?

- «Локомотив» выиграл в Грозном в последнем туре, то есть выбирается из своей ситуации и должен пойти на подъем. Несмотря на кадровые потери. «Спартак» имеет боеспособный коллектив, хотя старая болезнь пока остается – он то выигрывает, то проигрывает. Недавно Айртон покинул команду, но эту потерею красно-белые компенсируют. У соперников есть шансы на победу, но как мне кажется, «Спартак» может быть сейчас даже более предпочтителен. Хотя и «Локомотиву» есть, что предложить.

- Кто вам сейчас больше импонирует по игре?

- Никто не нравится. Но у меня высокие требования. Надо немного подождать. Тем более, что календарь рваный, с перерывами. Наметки есть у обеих команд, но я не спешил бы с выводами.

- У «Локомотива» среди потерь – Жемалетдинов, Магкеев. Это критично?

- Потери очевидны. Но если Магкеев давно выбыл из состава, то на Жемалетдинове многое завязано. Это опытный, квалифицированный игрок связующего плана. Наверное, найдут, кем его заменить, но это потеря. Думаю, что пробуксовки из-за этого «Локомотиву» все-таки светят в предстоящем матче.

- Защитник «Спартака» Айртон перешел во «Фламенго», что вы уже отметили. Насколько это ослабит красно-белых, и скажется на оборонительных построения команды?

- Это потеря. И серьезная. Но он был не безупречен в обороне. Его позицию есть, кем закрыть. Но вот как новый игрок на это позиции будет креативить в атаке, это вопрос. Так просто это не появляется. Нужно иметь способности, которые надо тренировать. Будут пробовать варианты, может у кого-то пойдет. Если говорить о стабильности, наверное, кто-то давно бы появился на этой позиции, если бы был в команде. Ведь просто двигать мяч от бровки до бровки будет мало в матче с «Локомотивом». Для созидания нужен креатив.

- Называется фамилия Хлусевича в качестве потенциальной замены Айртону. Он готов к этой роли?

- Если это новая позиция для него – он сыроват, а если уже играл тут – другое дело. Наверное, авансы, которые ему раздавали, на чем-то основаны. Посмотрим, может у него так попрет, что через два – три тура по поводу ухода Айртона уже все успокоятся.

- Вчера Дмитрий Черышев заявил, что его сын Денис готов играть за «Спартак». Что об этом думаете? Он нужен команде?

- Сейчас он нужен «Спартаку», а потом надо смотреть на мотивацию игрока. Еврокубки нам этой осенью не светят, я думаю, да и «Спартак», скорее всего, до них не доберется. Если Черышев уже пресыщен ими и его не тянет в Европу, то мотивация у него может проявиться. Но надо учитывать возрастной фактор. Хотя это все равно неплохой вариант для красно-белых. Человек в строю, в соку, и если он держит себя в тонусе, то 31 год - это вполне боеспособный возраст. Это игрок не на один год, пару сезонов он спокойно отработает. Тем более, для адаптации ему ничего не требуется, и выпадать он не будет. Вовремя Дмитрий Черышев подкинул эту идею с сыном.

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- В предстоящем матче мы увидим открытый футбол на контратаках или «Локомотив» на это не пойдет?

- Может пойти. Особенность нынешнего состояния нашего чемпионата такова, что закрытости не требуется. Думаю, что если над клубом ничего не довлеет, он может провести концовку чемпионата, играя в открытом стиле, который всегда нравится болельщикам.

- Насколько важным будет фактор первого гола?

- Всегда гол важен. Но если команда пропустит, она все равно продолжит играть.

Елена Григорьевская