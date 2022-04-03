Мостовой раскритиковал работу ВАР на матче между «Локомотивом» и «Спартаком»

Известный экс-футболист Александр Мостовой в разговоре с журналистами раскритиковал работу ВАР на матче между «Локомотивом» и «Спартаком».

Мостовой сказал ТАСС, что система ВАР на столичном дерби явно работала как-то неправильно. Александр отметил, что когда жёстко сфолил Бека-Бека, то ВАР почему-то не включился, но зато когда Промес забил гол, то система активизировалась и мяч голландца был отменён. Экс-игрок добавил, что в эпизоде с Бека-Бека не нужно было чертить никаких линий, а француз свой грубый фол должен был точно получить красную карточку.

Напомним, что «Локомотив» в итоге одержал минимальную победу над спартаковцами со счётом 1:0.