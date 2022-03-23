Селихов успеет восстановиться к матчу с «Локомотивом»

Российский голкипер московского «Спартака» Александр Селихов должен успеть восстановиться к следующему матчу РПЛ с «Локомотивом».

По информации «Спорт-Экспресса», 27-летний российский вратарь будет полностью готов к предстоящему столичному дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». Встреча пройдёт второго апреля на «РЖД Арене». Напомним, что сегодня Селихов был вынужден из-за травмы спины покинуть расположение сборной России.

В этом сезоне Александр Селихов провёл в российском чемпионате 10 поединков, в которых пропустил 14 голов.