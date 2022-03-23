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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селихов успеет восстановиться к матчу с «Локомотивом»

23 Марта 2022 • 11:55 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
3.15 3.55 2.20
02.04 19:30

Российский голкипер московского «Спартака» Александр Селихов должен успеть восстановиться к следующему матчу РПЛ с «Локомотивом».

По информации «Спорт-Экспресса», 27-летний российский вратарь будет полностью готов к предстоящему столичному дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». Встреча пройдёт второго апреля на «РЖД Арене». Напомним, что сегодня Селихов был вынужден из-за травмы спины покинуть расположение сборной России.

В этом сезоне Александр Селихов провёл в российском чемпионате 10 поединков, в которых пропустил 14 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Российская Премьер-Лига Александр Селихов
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