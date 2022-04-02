Стало известно, когда «Локомотив» объявит имя нового главного тренера

«Локомотив» объявил имя нового главного тренера на следующей неделе, сообщает «Матч ТВ».

Согласно источнику, об этом рассказал спортивный директор «железнодорожников» Томас Цорн. Напомним, в начале марта пост главного тренера команды покинул Маркус Гисдоль. Исполняющим обязанности стал Марвин Комппер.

Из-за отсутствия тренерской лицензии у специалиста, в официальных матчах командой руководят Олег Пашнин и Дмитрий Лоськов.

«Локомотив» в эти минуты проводит матч 23-го тура РПЛ против «Спартака». Сейчас идет второй тайм, счет 0:0.