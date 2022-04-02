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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, когда «Локомотив» объявит имя нового главного тренера

02 Апреля 2022 • 21:50 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Спартак Москва
3.55 3.35 2.15
2-й тайм

«Локомотив» объявил имя нового главного тренера на следующей неделе, сообщает «Матч ТВ».

Согласно источнику, об этом рассказал спортивный директор «железнодорожников» Томас Цорн. Напомним, в начале марта пост главного тренера команды покинул Маркус Гисдоль. Исполняющим обязанности стал Марвин Комппер.

Из-за отсутствия тренерской лицензии у специалиста, в официальных матчах командой руководят Олег Пашнин и Дмитрий Лоськов.

«Локомотив» в эти минуты проводит матч 23-го тура РПЛ против «Спартака». Сейчас идет второй тайм, счет 0:0.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва РПЛ Томас Цорн
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окончен Ростов 1:2 Нижний Новгород 1.73 3.55 5.30
Идет 84 минута Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва 3.55 3.35 2.15
03.04  14:00 Краснодар ... Динамо Москва 3.85 3.55 2.01
03.04  16:30 ЦСКА Москва ... Урал 1.46 4.70 7.00
03.04  19:00 Сочи ... Зенит 4.30 3.65 1.88
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