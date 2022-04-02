«Спартак» намерен подать жалобу на судейство по итогам матча 23-го тура РПЛ

Генеральный директор «Спартака» Евгений Малежиков заявил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча 23-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» уступили «Локомотиву» со счетом 0:1.

После игры Малежиков заявил журналистам о том, что «Спартак» подаст протест по поводу судейства.

Матч был ознаменован очередным скандалом с участием «Спартака». Сначала встречу переносили несколько раз из-за не прекращающего снегопада.

В первом тайме главный арбитр Сергей Карасев не засчитал гол Квинси Промеса после просмотра ВАР. Во конце второго тайма победный гол в составе «Локомотива» забил Вильсон Изидор.

«Спартак» проиграл три матча при главном тренере Паоло Ваноли, стоит отметить, что команда сыграла лишь шесть матчей.

«Красно-белые» с 27 очками опустились на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на пятое место.