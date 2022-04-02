Бывший арбитр ФИФА считает, что матч «Локомотив» - «Спартак» нужно было отменить

Бывший футбольный арбитр международной категории Игорь Егоров считает, что матч 23-го тура между «Локомотивом» и «Спартаком» нужно было отменить.

В интервью «Спорту День за Днем» напомнил о правилах футбола, в которых четко прописано, если невозможно играть – значит невозможно. Арбитр считает, что есть определенные правила для отмены игры.

Напомним, матч «Локомотив» - «Спартак» должен был начаться в 19:30 мск. Однако, из-за снегопада матч перенесли сначала на пол часа, в итоге стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск.