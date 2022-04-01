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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Анзор Кавазашвили: Черышеву в «Спартаке» легко не будет эксклюзив

01 Апреля 2022 • 17:44 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
3.55 3.30 2.15
02.04 19:30

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал заявление Дмитрия Черышева о желании увидеть сына, Дениса Черышева, в стане «красно-белых».

«Черышев - техничный мальчик. Его можно попробовать. Он в сборной России играет удачно, почему он не сможет играть удачно за «Спартак»? Сможет. К тому же, у него очень хорошая практика испанского футбола. Я бы с удовольствием поддержал переход Черышева в «Спартак». Но легко ему не будет. В «Спартаке» каждый новый футболист сейчас будет доказывать, что он сильнее предыдущего. Сейчас больше будут подбирать российских футболистов. Я думаю, приток иностранцев в команде уже приостановлен. Посмотрим, что будет дальше.

Ситуация в командах будет зависеть от того, как отреагирует ФИФА и УЕФА в ближайшем будущем. Они нам не выставили никаких санкций, не отстранили из рядом ФИФА. Пока ничего неясно. Но в этом году мы будем играть чисто чемпионат России. Конкуренция среди российских игроков усилится. Команды, имевшие много легионеров, остались сейчас на голом пайке. А вот «Краснодар» без легионеров включились своими воспитанниками и обыграли «Спартак». Так что клубы будут ещё соревноваться, кто больше привлечёт молодых игроков в главную команду», - сказал Кавазашвили.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили
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