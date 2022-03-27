Миранчук на следующей неделе вернётся в общую группу

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука рассказал о состоянии здоровья футболиста.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Шпинев признался, что Миранчук полностью восстановился от травмы и уже на следующей неделе вернется в общую группу для подготовки к матчам РПЛ.

Миранчук с осени продолжает восстанавливаться от травмы сухожилия, которую он получил осенью 2021 года.

В текущем сезоне РПЛ Антон Миранчук сыграл за «Локо» пять матчей и отметился одной голевой передачей.