Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин подвел первые итоги работы Паоло Ваноли для издания «Евро-Футбол.Ру».

- Сейчас в чемпионате России продолжается пауза, и хотелось бы подвести первые итоги работы Паоло Ваноли» в «Спартаке». Как вы их оцениваете?

- Что-то яркое и новое внеси Ваноли не смог. Но если бы он начал какие-то глобальные реформы в короткий период – это было бы неправильно. Да и нечего реформировать. То, что есть, то и действует. Подбор футболистов практически остался тем же. То, что «Спартак» проиграл два матча – это не очень здорово, потому что состав сохранился, условия в команде нормальные. Легионеры остались. Я, конечно, надеялся на серию из пяти побед, но не получилось. Пока есть непонятная ситуация в том плане, что команда может как выиграть, так и проиграть. Какой будет результат в следующем матче, никто не знает. Нет уверенности в победе.

- Можно сказать, что связка Бакаев – Николсон – это лучшая находка главного тренера?

- Нужен результат. Да, ребята эпизодами играют неплохо, но нужно взаимопонимание со всеми линиями. Когда результат ни шатко, ни валко, трудно говорить о каких-то находках тренера. Пока ничего выдающегося я не вижу. Да, видно, что Бакаев изголодался, у него появился шанс в связи с приходом нового тренера. Но я не считаю, что Зелимхан сильнее Ларссона. Просто у Джордана, видимо, свои проблемы. Николсону Ваноли доверяет, из-за чего сел на лавочку Соболев. Этот нападающий помоложе Александра, и потенциал у него хороший. Но пока я не вижу, чтобы Николсон и Бакаев стали лидерами команды. Лидеры остались прежними – Джикия и Жиго.

- Разве Николсона нельзя назвать лидером атаки? Он же много забивает.

- Нет. Ну что вы! Он двигается, старается, физически сильный. Но пока он еще сырой для того, чтобы стать лидером.

- Какие ошибки допустил Ваноли, на ваш взгляд?

- Ничего он не допускает, просто у него нет прогресса. Я не вижу его новые идеи, не вижу, что команда лучше начала играть в атаке или в обороне. То, что было при Витории, то и осталось.

- А как вам еще один новичок Мартинс?

- Пока посредственно играет. Он тоже не стал лидером. Может, еще расцветет. Он ни сильнее наших ребят, которые играют в центре поля сейчас.

- Прошла информация, что Мозес хотел уехать в АПЛ в клуб «Бёрнли», но лига заблокировала этот переход.

- Мозес сейчас в рассвете сил и хорошо играл в этом сезоне. К Виктору наименьшие претензии у меня. Понятно, что он хотел бы выступать в более сильном чемпионате, пока у него есть силы и возможности. Здесь он правильно все делает.

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- У Мозеса большая зарплата, а все мы знаем непростую финансовую ситуацию Леонида Федуна. Может, его уход был бы благом доля команды?

- Конечно, нужно его отпускать. В команде есть ребята на его место. Хлусевич, например. Он не намного слабее, и потенциально может хорошо играть. Если он будет стабильно выходить на поле, то начнет расти. Понятно, что это футболист на перспективу, а Мозес – на сейчас. Но «Спартак» находится на девятом месте. Значит, нужно смотреть уже в будущее.

- Скоро игра с «Локомотивом», который недавно проиграли «Химкам» в контрольном матче. Что думаете о предстоящей встрече?

- Там происходит бурление в команде, изменения и в тренерском штабе, и в руководстве. Вроде бы и состав сохранился. Нельзя сказать, что команда стала намного слабее. Но изменения, которые там произошли, сказываются на игре. Сейчас как раз хороший шанс обыграть железнодорожников.

- «Локомотив», кстати, потерял Баринова, который получил травму в сборной – подвернул голеностоп.

- Это ключевой футболист. Если он не восстановится к этому матчу, это, конечно, будет потерей. В целом «Спартак» потенциально сильнее железнодорожников, и по составу в том числе.

Елена Григорьевская