Бывший президент «Локомотива» поделился мыслями, почему «Спартак» открывался проводить матч

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался, почему «Спартак» отказывался играть в матче 23-го тура против «железнодорожников».

«Просто думают, что они гораздо техничнее — им нужна скорость. На этом поле будет битва единоборств, в которых «Локомотив» всегда будет сильнее», — цитирует Наумова «Чемпионат».

Напомним, матч центрального 23-го тура «Локомотив» - «Спартак» был перенесен с 19:30 на 20:30 мск. Это связано со снегопадом, который помешал начать матч вовремя.

Ранее генеральный директор «красно-белых» Евгений Малежиков высказывался против проведения матча в такую погоду.