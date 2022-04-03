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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ваноли: Не вижу причин, почему я не должен работать в «Спартаке» в следующем сезоне

03 Апреля 2022 • 08:08 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

Итальянский наставник «Спартака» Паоло Ваноли заявил журналистам, что готов остаться в московской команде и на следующий сезон.

Ваноли сказал «Чемпионату», что задача «Спартака» на оставшиеся матчи этого сезона - биться за победы. Паоло отметил, что он постарается мотивировать команду и поможет ей восстановиться к следующим поединкам. Итальянский специалист добавил, что не видит причин, почему он не должен работать в «Спартаке» в следующем сезоне.

Напомним, что спартаковцы в дерби минимально уступили «Локомотиву» и на данный момент находятся в шести очках от зоны вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Российская Премьер-Лига Паоло Ваноли
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