Ваноли: Не вижу причин, почему я не должен работать в «Спартаке» в следующем сезоне

Итальянский наставник «Спартака» Паоло Ваноли заявил журналистам, что готов остаться в московской команде и на следующий сезон.

Ваноли сказал «Чемпионату», что задача «Спартака» на оставшиеся матчи этого сезона - биться за победы. Паоло отметил, что он постарается мотивировать команду и поможет ей восстановиться к следующим поединкам. Итальянский специалист добавил, что не видит причин, почему он не должен работать в «Спартаке» в следующем сезоне.

Напомним, что спартаковцы в дерби минимально уступили «Локомотиву» и на данный момент находятся в шести очках от зоны вылета.