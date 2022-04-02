Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевое поражение «красно-белых» от «Локомотива» со счётом 0:1.

«Я не знаю, «Спартак» какой-то заколдованный. Я не могу сказать, что сегодня они играли хуже «Локомотива». Равная игра была. Изидор хорошо ударил в дальний угол и всё. В «Спартаке» уже столько всего поменялось за последнее время, только результат не меняется. Люди приходят одни, вторые, третьи и ничего не помогает. Кого только не было в «Спартаке», все национальности побывали. Только французов не было наверное. «Локомотиву» эта победа была, может быть, нужнее. Они пытаются нагнать ЦСКА. Но это не говорит о том, что «Спартак» не хотел выиграть. В матче всё решил один удар.

Насколько череда неудач заставляет думать о бессмысленности увольнения Руя Витории? Я с первого дня был на стороне Витории. Когда его увольняли, я говорил, что быстро исправить ничего не получится. Вот ничего и не получается. Что-то надо делать. Но сейчас такая ситуация, что делай не делай, а целей в чемпионате нет. Только у команд, которые борются за чемпионство. Из задач у «Спартака» сейчас только кубок. Понятно, что стараться будут во всех играх сезона, потому что ты не выходишь на поле с мыслью, что проиграешь. Но кубок ближе всего для «красно-белых» на данный момент», - сказал Мостовой.