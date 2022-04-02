Мостовой допустил, что Ваноли может покинуть Россию

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о нынешней ситуации в команде.

В интервью «Чемпионату» Мостовой заявил, что два месяца назад в команде был другой тренер, и до него - тоже. Эксперт считает, что в нынешней ситуации не нужно увольнять Ваноли. Однако, Мостовой отметил, что сейчас, когда команда не ставит перед собой никаких задач Ваноли может сам все бросить и уехать.

В матче 23-го тура «Спартак» проиграл в московском дерби «Локомотиву» и опустился на 10-е место в турнирной таблице.

После прихода Ваноли «Спартак» 3 раза потерпел поражение, при этом команда провела всего лишь 6 матчей.