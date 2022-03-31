Шмаров: «Спартак и «Локомотив» находятся в равных условиях»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров поделился мнением о предстоящей игре 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

«Можно сказать, что команды находятся в равных условиях. Оба коллектива пережили смену главного тренера по ходу сезона. У команды Ваноли ещё нет результата, значит нечего о нём говорить», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

Экс-футболист также отметил старание новичков красно-белых, при это посетовав на отсутствие результата.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в субботу, 2 апреля, в 19:30 по московскому времени.

После 22 туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Локомотива» на 7 очков. При этом железнодорожники провели на один матч меньше.