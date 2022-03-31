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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шмаров: «Спартак и «Локомотив» находятся в равных условиях»

31 Марта 2022 • 15:37 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
3.55 3.25 2.17
02.04 19:30

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров поделился мнением  о предстоящей игре 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

«Можно сказать, что команды находятся в равных условиях. Оба коллектива пережили смену главного тренера по ходу сезона. У команды Ваноли ещё нет результата, значит нечего о нём говорить», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

Экс-футболист также отметил старание новичков красно-белых, при это посетовав на отсутствие результата.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в субботу, 2 апреля, в 19:30 по московскому времени.         

После 22 туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Локомотива» на 7 очков. При этом железнодорожники провели на один матч меньше.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Валерий Шмаров
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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