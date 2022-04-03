Жуков: Если «Спартак» и дальше так будет играть, то может вылететь в ФНЛ

Почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался по поводу неудачной игры московского «Спартака».

Жуков сказал ТАСС, что погодные условия, в которых прошло столичное дерби между «Локомотивом» и «Спартаком», были достаточно тяжёлые, но игра получилась хорошей. Александр отметил, что если спартаковцы будут и дальше так играть, то они вполне могут вылететь из РПЛ в ФНЛ.

Напомним, что «красно-белые» минимально уступили «Локомотив» со счётом 0:1. На данный момент «Спартак» занимает десятую строчку в таблице.