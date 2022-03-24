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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Великобритания ввела санкции против компаний, которые помогают российскому футболу

24 Марта 2022 • 14:41 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
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02.04 19:30

Великобритания продолжила агрессивную экономическую войну против российских компаний, которые, помимо всего прочего, являются официальными спонсорами и партнёрами футбольных организаций.

Под санкции попали «РЖД», выступающие в качестве владельцев «Локомотива», «Газпромбанк», выступающий в качестве партнёра РФС и сборной России, а также питерского «Зенита». Также личные санкции коснулись Олега Тинькова, но «Тинькофф Банк» уже официально заявил, что это никак не повлияет на его работу. Напомним, что «Тинькофф» является титульным спонсором Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Сборная России РПЛ санкции
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