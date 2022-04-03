Агент Кухты рассказал о будущем футболиста

Милан Мартинович, агент, представляющий интересы форварда «Локомотива» Яна Кухты рассказал, что футболист отработает контракт до конца.

«Мои слова о том, что мы обдумаем будущее игрока до 30 июня? Я говорил, что у него действующий контракт», — сказал Мартинович «Спорт-Экспрессу».

25-летний чех перешел в «Локомотив» из «Славии» замой 2022 года. Трансфер «железнодорожникам» обошелся в 5 млн евро.

За московский клуб Кухта успел сыграть 5 матчей, при этом он отличился двумя голами и одной голевой передачей.

Напомним, в начале марта ФИФА и УЕФА сообщили о том, что футболисты могут перейти в любой клуб из российских команд без последствий.