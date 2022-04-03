Ледяхов считает, что Бека-Бека не заслуживал удаление в матче против «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Ледяхов высказался о спорном моменте в матче 23-го тура РПЛ «Локомотив» - «Спартак», в котором полузащитник хозяев Алексис Бека-Бека грубо нарушил правила.

«На мой взгляд, нарушение не тянуло на красную карточку. Желтую дали, ну и достаточно. Обычный игровой эпизод», — цитирует Ледяхова «Спорт-Экспресс».

В середине первого тайма Бека-Бека получил желтую карточку за грубый фол против полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса. Игрок «Локо» жестко врезался в голеносоп своему сопернику из-за чего после матча этому эпизоду уделили большое внимание.