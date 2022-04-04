Агент Едвая желает, чтобы футболист остался в «Локомотиве»

Никки Вуксан, агент, представляющий интересы защитника «Локомотива» Тина Едвая признался о том, что хочет, чтобы его клиент остался в команде на следующий сезон.

«Останется ли он на следующий сезон? Очень надеюсь, что да», — цитирует агента Sport24.

26-летний хорват перешел в «Локомотив» из «Байера» летом 2021 года за 4 млн евро. За московский клуб защитник провел 19 матчей и отличился одним забитым голом. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Но, из-за закона ФИФА и УЕФА футболисты, играющие в российских командах, могут без последствий перейти в любую другую команду.