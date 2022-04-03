Живоглядов: В первом тайме из-за сугробов было сложно контролировать мяч

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов рассказал журналистам клубной пресс-службы о том, что думает по поводу непростых погодных условий в столичном дерби со «Спартаком».

Живоглядов сказал, что погода внесла большие коррективы на тактику «Локомотива». Дмитрий отметил, что в первом тайме из-за сугробов было крайне сложно просто контролировать мяч. Защитник добавил, что после перерыва поле стало практически идеальным, так что команды наконец-то заиграли в свой футбол.

Напомним, что «железнодорожники» в концовке сумели вырвать победу у «Спартака» со счётом 1:0 благодаря точному удару Изидора.