На матче «Локомотив» – «Спартак» будет не будет офсайдных линий из-за снегопада

Российский футбольный союз объявил о том, что на московском дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» не будет офсайдных линий из-за сильного снегопада. Сообщается, что сотрудники «РЖД Арены» не смогли устранить проблему к началу матча.

Поединок между «Локомотивом» и «Спартаком» стартует сегодня в 19:30 по московскому времени. Сейчас «красно-белые» идут на десятом месте в турнирной таблице, тогда как «железнодорожники» занимают шестую строчку.

Напомним, что игра первого тура между «Спартаком» и «Локомотивом» закончилась вничью 1:1. Красную карточку в том матче получил игрок «Спартака» Руслан Литвинов.