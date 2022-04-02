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На матче «Локомотив» – «Спартак» будет не будет офсайдных линий из-за снегопада

02 Апреля 2022 • 17:34 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
3.55 3.35 2.15
Через 1 ч. 36 мин.
Российский футбольный союз объявил о том, что на московском дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» не будет офсайдных линий из-за сильного снегопада. Сообщается, что сотрудники «РЖД Арены» не смогли устранить проблему к началу матча.
 
Поединок между «Локомотивом» и «Спартаком» стартует сегодня в 19:30 по московскому времени. Сейчас «красно-белые» идут на десятом месте в турнирной таблице, тогда как «железнодорожники» занимают шестую строчку.
 
Напомним, что игра первого тура между «Спартаком» и «Локомотивом» закончилась вничью 1:1. Красную карточку в том матче получил игрок «Спартака» Руслан Литвинов.
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