Едвай — о победе над «Спартаком»: «Выиграл тот, у кого было больше характера»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 23-го тура РПЛ.

Хорват заметил, что играть при таком сильном снегопаде было непросто, поэтому на первый план вышла удача и характер, показанный его командой.

«Победил тот, у кого было больше характера. Матч шёл до первой ошибки. Спасибо Изидору, что реализовал свой момент», — заявил Едвай после матча.

Также футболист отметил, что не боится рисковать своим здоровьем ради успеха команды и готов играть в любую погоду.

После этой победы «Локомотив» поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» по-прежнему идёт 10-м.