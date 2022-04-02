Арбитр Федотов: «Все основания для показа красной карточки Бека-Бека были»

Арбитр Игорь Федотов считает, что полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека надо было удалять по ходу первого тайма матча против «Спартака». Француз в первом тайме жёстко сыграл против Кристофера Мартинса Перейры, за что Сергей Карасёв показал ему жёлтую картчоку.
«Карасёв должен был удалять Бека-Бека в матче со «Спартаком». Он шёл прямой ногой, пробил сопернику выше голеностопа, плюс без попытки сыграть в мяч. Не знаю, как Карасёв объяснил VAR, может, сказал, что не было додавливания. Но Бека-Бека шипами попал выше голеностопа, все основания для показа красной карточки были», — рассказал Федотов «Чемпионату».
После первого тайма в матче «Локомотива» и «Спартака» счёт 0:0.
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